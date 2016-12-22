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Более 75 тыс. жителей Флориды перевезли в убежища из-за урагана «Ирма»
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Более 75 тыс. жителей Флориды перевезли в убежища из-за урагана «Ирма»
Общество, 09:35
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Более 75 тыс. жителей Флориды перевезли в убежища из-за урагана «Ирма»

В штате Флорида более 75 тыс. жителей укрылись в убежищах от приближающегося урагана «Ирма». Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, накануне, 9 сентября, открылись более 400 убежищ в школах, церквях и в общественных центрах.

Как отмечает агентство, на юго-востоке Флориды люди стояли в очереди пять часов, чтобы укрыться в убежище, которое было устроено на ледовой арене Germain, потому что на вход туда были открыты только две двери. Когда начался сильный дождь, открыли дополнительные входы. В результате в арене укрылись 8,4 тыс. человек.

По данным Associated Press, из-за приближающегося урагана были обесточены 170 тыс. домов.

В субботу, 9 сентября, губернатор Флориды Рикк Скотт призвал 6,3 млн жителей штата эвакуироваться, когда поступит соответствующее предупреждение. По его словам, во время шторма на штат могут обрушиться волны высотой около трех метров.

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Мощность урагана «Ирма» достиагала самой высокой, пятой категории мощности, сообщал Национальный центр предупреждения ураганов США. По его данным, скорость его ветра достигла 257 км/ч. Но затем, по данным NASA, ураган ослаб до третьей категории, но скорость ветра может увеличиться во время приближения к Флориде.

В четверг, 7 сентября, ураган «Ирма» ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. Жертвами удара стихии стали десять человек и было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter в пятницу, 8 сентября, что ураган «Ирма» может стать одним из самых разрушительных в истории.

Теги: Флорида , стихийное бедствие , ураган «Ирма»
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