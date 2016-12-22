Более 75 тыс. жителей Флориды перевезли в убежища из-за урагана «Ирма»

В штате Флорида более 75 тыс. жителей укрылись в убежищах от приближающегося урагана «Ирма». Об этом сообщает агентство Associated Press.



По его данным, накануне, 9 сентября, открылись более 400 убежищ в школах, церквях и в общественных центрах.

Как отмечает агентство, на юго-востоке Флориды люди стояли в очереди пять часов, чтобы укрыться в убежище, которое было устроено на ледовой арене Germain, потому что на вход туда были открыты только две двери. Когда начался сильный дождь, открыли дополнительные входы. В результате в арене укрылись 8,4 тыс. человек.

По данным Associated Press, из-за приближающегося урагана были обесточены 170 тыс. домов.

В субботу, 9 сентября, губернатор Флориды Рикк Скотт призвал 6,3 млн жителей штата эвакуироваться, когда поступит соответствующее предупреждение. По его словам, во время шторма на штат могут обрушиться волны высотой около трех метров.

Мощность урагана «Ирма» достиагала самой высокой, пятой категории мощности, сообщал Национальный центр предупреждения ураганов США. По его данным, скорость его ветра достигла 257 км/ч. Но затем, по данным NASA, ураган ослаб до третьей категории, но скорость ветра может увеличиться во время приближения к Флориде.

В четверг, 7 сентября, ураган «Ирма» ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. Жертвами удара стихии стали десять человек и было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter в пятницу, 8 сентября, что ураган «Ирма» может стать одним из самых разрушительных в истории.