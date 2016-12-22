Синоптики пообещали в Москве в воскресенье 22 градуса тепла

В воскресенье 10 августа в Москве ожидается потепление до 22 градусов, говорится на сайте Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность с прояснениями, без осадков. Как сообщили в Гидрометцентре, ветер — юго-западный, он достигнет скорости 5-10 м/с. В то же время, согласно данным центра «Фобос», к ночи воскресенья возможно образование гроз, вероятен небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали Москве «возвращение летнего тепла» в выходные с 9 по 10 сентября. Как рассказали в Гидрометцентре, вероятность дождя сохраняется, однако он не будет сильным. В то же время, сохраняется возможность туманов, которые подступили к границам Московской области.