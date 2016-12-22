СМИ рассказали о последствиях удара урагана «Ирма» по Гаване

Ураган «Ирма» нанес серьезный ущерб столице Кубы Гаване, прибрежным курортам и городам, сообщает Reuters.

В столице государства затоплены, по меньшей мере, два квартала. Из центральных районов Гаваны, примыкающих к порту, были эвакуированы около 10 тыс. человек. В городе частично прекращена подача воды и электричества. На острове частично вышла из строя мобильная связь. Порывы ветра достигали 200 км/ч.

В то же время, эпицентр урагана не затронул остров и прошел в 200 км севернее Гаваны.

Ранее сообщалось, что МЧС России 10 сентября предложило помощь пострадавшим от урагана Кубе и Франции. До этого с острова самолетами «Аэрофлота» были эвакуированы около 200 человек. Оставшимся посольство России на Кубе посоветовало следовать распоряжениям местных властей.

Ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна 7 сентября, затронув заморские владения Великобритании, Франции и Нидерландов. В результате стихийного бедствия погибли 10 человек, материальный ущерб предварительно оценен в $10 млрд.

​На данный момент ураган почти приблизился к берегам Флориды. В штате объявлена эвакуация, которая может затронуть более 6 млн человек. К берегам Флориды ВМС США направили авианосец USS Abraham Lincoln, десантный корабль и плавучий док для ликвидации возможных последствий стихийного бедствия. Президент США Дональд Трамп провел совещание с членами федерального правительства по подготовке к урагану.