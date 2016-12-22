При столкновении двух автомобилей в Крыму погибли четыре человека

В аварии в Красноперекопском районе Крыма погибли четыре человека, включая ребенка, трое ранены, заявили в ГИБДД МВД по Крыму. Об этом сообщает ТАСС.
По информации ведомства, столкнулись автомобили Daewoo и Subaru, в результате чего водитель и трое пассажиров автомобиля Daewoo скончались. Трое пострадавших, включая шестилетнего ребенка, находившихся в автомобиле Subaru госпитализированы с тяжелыми травмами. Как сообщили ТАСС в республиканском центре медицины катастроф, женщина получила травму брюшной полости и оперируется, ребенок находится в реанимации.
По факту происшествия полиция проводит проверку, на месте аварии работает следственная группа.
Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что к месту происшествия был направлен пожарно-спасательный автомобиль и оперативная группа для деблокирования выживших