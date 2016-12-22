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Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
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Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Политика, 21:41
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Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Гасана Гасангаджиева на пост главы департамента ЖКХ Москвы. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Москвы.

Ранее Гасангаджиев работал генеральным директором АО «Мосгаз».

До назначения Гасангаджиева пост руководителя департамента ЖКХ занимал Павел Ливинский. В конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство решило рекомендовать Ливинского на пост нового гендиректора «Россетей».

Ливинский возглавлял департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы с 2013 года. В марте 2017 года этот департамент объединили с департаментом ЖКХ и благоустройства, после чего Ливинский стал главой объединенного департамента.

Теги: ЖКХ , Сергей Собянин
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