Власти Москвы назвали ожидаемое число болельщиков на ЧМ-2018

Власти Москвы предполагают, что в столицу на чемпионат мира по футболу в 2018 году приедут около 700 тыс. болельщиков. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава московского департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«Ну, сложно посчитать, но мы предполагаем, что это будет порядка 700 тыс. болельщиков. Возможно, и больше. Несмотря на столь, казалось бы, внушительные цифры, город готов к приему такого количества болельщиков», — заявил Гуляев.

Он добавил, что московские власти намерены сделать «настоящий праздник футбола», чтобы у болельщиков не было настроения «проявлять агрессию».​ «Москва — город открытый, гостеприимный», — добавил Гуляев.

В субботу, 9 сентября, президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, на стадионе «Лужники». Российский лидер заявил, что подготовка к чемпионату миру по футболу 2018 года в России идет «по графику», и что Россия предпринимает «все возможные усилия», чтобы работы были завершены в срок.