В правительстве обсудят идею введения утилизационного сбора на обувь

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения утилизационного сбора на обувь. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте президента.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по развитию легкой промышленности. Срок исполнения распоряжения Путина — до 20 ноября. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Предложение ввести в России такой сбор внесла глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.​ По ее словам, сбор поможет регулировать импорт обуви из материалов низкого качества, который занимает «65% рынка».

«И экология — эта обувь носится один сезон максимум, то есть и с точки зрения экологии это засорение природы», — поясняла Андрунакиевич, предложив разработать «пилотный проект» сбора «по типу автомобилей».