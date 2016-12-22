Путин выделил 800 млн руб. на строительство дорог в Севастополе

Президент Владимир Путин поручил выделить 800 млн руб. на строительство дорог в Севастополе. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте президента.

Путин поручил выделить деньги из резервного фонда Минтрансу. Кроме того, распоряжение обязывает Минтранс проконтролировать «эффективность расхода денежных средств» и представить в администрацию президента соответствующий отчет.

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов должен проверить исполнение этого поручения.

В начале августа премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что правительство приняло решение дофинансировать Крым и город Севастополь на 57 млрд руб. Деньги были выделены, как уточнял премьер, на строительство новых объектов и реконструкцию старых, в том числе на строительство дорог.

Так, на строительство и реконструкцию дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь правительство решило выделить 14,4 млрд руб., 780 млн руб. направить на строительство дороги к Керчи.

В начале июля президент утвердил поправки в федеральный бюджет на 2017 год. Среди них — выделение из бюджета более 900 млн руб. на финансирование автодороги «Таврида» в Крыму.