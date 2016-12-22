Президент ФИФА назвал стадионы России выражением ее духа и страсти

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал стадион «Лужники» и другие спортивные арены не только символом «профессионализма и эффективности России, но еще и выражением ее души и страсти». Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает «Интерфакс».

«Конечно же, стадион «Лужники», на котором мы сейчас находимся, а также другие арены — это символ не только профессионализма и эффективности России, но это еще и выражение ее души и страсти», — сказал президент ФИФА.

Российский лидер заявил, что подготовка к чемпионату миру по футболу 2018 года в России идет по графику. «Все идет по графику, все обеспечено финансированием», — сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия предпримет «все необходимые усилия», чтобы все работы были завершены в срок и выполнены «с должным качеством».

Российский лидер выразил надежду, что специалисты ФИФА, которые отслеживают процесс подготовки к ЧМ, «будут дальше сопровождать» этот процесс. «И мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого финиша», — добавил Путин.

Президент России и ФИФА посетили открывшийся после реконструкции стадион «Лужники», где они посмотрели за тренировками юных футболистов. Обращаясь к Инфантино, Путин процитировал его слова, что кубок обладает «магическим» значением и качеством. Говоря о новом стадионе, президент ФИФА отметил, что он обладает «невероятно позитивной энергетикой».

Инфантино предположил, что у игроков на этом стадионе могут дрожать колени и им будет необходимо подготовиться. Говоря о подготовке России к ЧМ, Инфантино позитивно оценил ее результаты. По его словам, процесс идет «замечательно». Инфантино сказал, что с нетерпением ждет проведения чемпионата мира по футболу в России. «С нашей стороны​ готов сказать, что мы крайне удовлетворены ходом работ, которые сейчас осуществляются», — сказал президент ФИФА.