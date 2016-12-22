СБУ запретила рэперу Басте въезд на Украину

Российскому рэперу Василию Вакуленко, известному как Баста, запретили въезд на Украину. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ) в ответ на запрос портала «Апостроф» о том, стал ли артист персоной нон грата на Украине после выступления с концертом в Крыму. Запрет будет действовать в течение трех лет.

В СБУ отметили, что решение о запрете на въезд Басте было принято согласно ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» «в интересах обеспечения безопасности государства».

Pr-менеджер рэпера Баста Наталья Мостакова заявила РБК, что сообщения о запрете артисту на въезд на Украину появляются «регулярно». Более развернутый комментарий она оперативно предоставить не смогла.

Как сообщал «Апостроф» 9 августа со ссылкой на главы СБУ Василия Грицака, украинская служба безопасности рассматривала вопрос о запрете на въезд Басте по обращению народного депутата Верховной рады Антона Геращенко. По мнению Грицака, «визиты Вакуленко на Украину создают предпосылки к дестабилизации общественной ситуации в государстве».

Последний раз российский рэпер выступал в Киеве 17 июня. Также на Украине запланирован концерт Басты 1 декабря, сообщается на сайте concert.ua. Российский музыкант планирует выступить в Киеве в концертном клубе Stereo Plaza.