В Минобороны ответили на заявления Германии об учениях «Запад-2017»

Министерство обороны ответило на заявления главы министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен по поводу количества военных на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2017». Заявление официального представителя ведомства Игоря Канашенкова поступило в РБК.

Ляйен сообщила, что в учениях примут намного больше российских солдат, чем Москва заявляла ранее. По ее словам, речь идет о 100 тыс. военных, вместо обещанных 12,7 тыс.

«Я считаю, что очевидно, что мы являемся свидетелями еще одной демонстрации Россией силы и возможностей», — заявила Ляйен на саммите министров обороны в Эстонии.

Ляйен напомнила, что любая страна, проводящая учения с участием более 13 тыс. военных, согласно установленному Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) правилу, должна приглашать туда наблюдателей.

В Минобороны ответили, что «удивлены» заявлениями Ляйен, «публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих», привлекаемых на учение «Запад-2017» и «таящихся в связи с этим угрозах Европе».

«Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению «Запад-2017» российских войск». — заявил Канашенков. Он подчеркнул, что «подробные сведения об учении» предоставлялись Германии, а также «непосредственно военному атташе при посольстве ФРГ в Москве».

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад — 2017» будут проведены с14 по 20 сентября. Учения подобного рода проводятся Москвой и Минском на регулярной основе. В этом году в них примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Президент Литвы Даля Грибаускайте связала учения с подготовкой к войне с Западом. Командующий американскими войсками генерал-лейтенант Бен Ходжес в Европе назвал учения «троянским конем». Он отметил, что они вызывают опасения стран, входящих в Североатлантический альянс.