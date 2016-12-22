Президент Мексики объявил трехдневный траур в связи с землетрясением

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный траур в связи с землетрясением. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Ньето также сообщил о том, что в результате землетрясения погиб 61 человек, по меньшей мере 200 человек пострадали. По его словам, 45 человек погибли в штате Оахака, еще 12 в штате Чьяпас и еще четверо в штате Табаско.

Президент Мексики 9 сентября посетил некоторые из наиболее пострадавших районов в штатах Оахака и Чьяпас и выступил перед местными жителями.

«Сила природы может быть разрушительной, но сила единства и солидарности мексиканцев куда мощнее» — написал Ньето в своем Twitter.

Ранее сообщалось о 58 погибших и 250 раненных в результате мощнейшего за последние сто лет землетрясения в Мексике. Его магнитуда составляла 8.2 балла. Эпицентр подземных толчков наблюдался в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в штате Чьяпас.

По данным руководителя агентства гражданской защиты Мексики Луиса Фелипе Пуентеса, 45 человек стали жертвами удара стихии в Оахака, еще десять человек погибли в штате Чьяпас, также три человека погибли в штате Табаско.