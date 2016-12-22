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Apple пожертвовала $5 млн для пострадавших от ураганов
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Apple пожертвовала $5 млн для пострадавших от ураганов
Общество, 05:32
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Apple пожертвовала $5 млн для пострадавших от ураганов

Корпорация Apple пожертвовала $5 млн благотворительной организации Hand in Hand, которая оказывает помощь пострадавшим от урагана «Харви». Об этом сообщает CNN.

Деньги также пойдут на помощь тем, кто пострадает от надвигающегося на США урагана «Ирма». Apple также объявила, что клиенты компании смогут переводить деньги для пострадавших через App Store или iTunes. «Начиная с этих выходных, владельцы iPhone, Ipad и Mac, а также PC смогут сделать пожертвование через App Store или Itunes» — сообщили в компании.

Ранее Apple уже пожертвовала $3 млн. в Международный комитет Красного Креста для пострадавших от урагана «Харви».

По следам «Ирмы»: последствия урагана в Карибском бассейне Еще 5 фото
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Ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна 7 сентября. Жертвами урагана на островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен стали 10 человек. Порывы ветра достигали 300 км/ч. Центр по чрезвычайным ситуациям и технологиям снижения рисков при немецком Технологическом институте Карлсруэ оценил нанесенный ураганом ущерб на сумму в $10 млрд.
Президент США Дональд Трамп назвал ураган одним из самых разрушительных в истории. Он также призвал жителей регионов, которые подвергнутся удару стихии, выполнять требования представителей власти и правоохранительных органов.

Видео: РБК

В штате Флорида и Алабама были введены режимы ЧС. Кроме того, российские были эвакуированы с курортов на островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария близ северного побережья Кубы из-за надвигающегося урагана.

В США для ликвидации последствий урагана «Ирма» мобилизовали 7 тыс. бойцов Национальной гвардии. Также ВМС США заявили, что окажут помощь Флориде и направят туда группу кораблей, включая авианосец USS Abraham Lincoln, десантный корабль USS Iwo Jima и плавучий док USS New York. На борту кораблей находятся 300 морских пехотинцев, а также три вертолета CH-53E, 10 вертолетов MH-60S и 14 вертолетов MH-60R.

Ураган «Харви» 25 августа обрушился на штаты Техас и Луизиана. Он считается самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Порывы ветра достигали 200-208 км/ч. В результате удара стихии погибли 60 человек. Нанесенный ураган ущерб был оценен в $125 млрд. Президент США Дональд Трамп 9 сентября подписал документ, в котором предписывается выделить $15,25 млрд. пострадавшим от урагана штатам.

Теги: Apple , пожертвование , Ураган «Харви» , ураган «Ирма»
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