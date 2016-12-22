Путин поручил изучить случаи отказа в гражданстве России для крымчан

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть случаи отказа жителям Крыма и Севастополя в предоставлении российского гражданства. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Это поручение было дано также администрации президента, МВД России, МИД России, а также органов исполнительной власти Крыма и Севастополя. Кроме того, к решению данного вопроса был привлечен Верховный суд России. В частности, ведомствам предписывается «проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ и выдаче паспорта гражданина РФ лицам, проживающим на территориях республики Крым и Севастополя».

Президент также поручил ведомствам принять меры для того, чтобы необоснованные отказы в предоставлении гражданства России не повторялись. Поручение должно быть исполнено до 20 ноября 2017 года. Ответственными назначали премьер-министра России Дмитрия Медведева, руководителя администрации президента Антона Вайно, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Также ответственными за исполнение поручения назначены глава Крыма Сергей Аксенов, и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев.

Перечень поручений был создан по итогам встречи президента России с представителями общественности Севастополя и Крыма, а также представителями молодежного форума «Таврида».