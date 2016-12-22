Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 58 человек

Жертвами землетрясения, которое произошло накануне, 8 сентября в Мексике, стали, по разным данным, от 58 до 60 человек. Власти республики уже признали его сильнейшим за последние сто лет

По меньшей мере 58 человек погибли и около 250 пострадали в результате землетрясения в Мексике. Об этом сообщает Reuters.

Руководитель агентства гражданской защиты Мексики Луис Фелип Пуентес сообщил Reuters о том, что в штате Оахака погибли 45 человек, еще десять — в штате Чьяпас и еще трое человек погибли в штате Табаско. По словам губернатора штата Чьяпас Мануэля Веласко, жертвами землетрясения в штате стали 12 человек. Таким образом, общее число жертв могло составить 60 человек.

Ранее сообщалось о 26 погибших в результате стихийного бедствия. Губернатор штата Оахака Алехандро Мурата заявлял, что из-за землетрясения погибли не менее 20 человек, в том числе 17 — в городе Хучитан-де-Сарагоса. В нем также были разрушены около 100 зданий.

Сильнейшее за последние сто лет землетрясение магнитудой 8.2 произошло 8 сентября в Мексике. Эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. В результате землетрясения также возникло небольшое цунами, высота волн которого достигала 0,7 м. По предварительной информации, из-за землетрясения без электричества остались около 200 тыс. человек. После землетрясения сейсмологи также зафиксировали еще 62 афтершока.

За два дня до этого, 6 сентября, вслед за ураганом «Ирма» у берегов Мексики сформировался тропический шторм «Катя». Порывы ветра в нем достигают 65 км/ч. Он уже прошел по французским и английским заморским территориям в Карибском море и в настоящее время движется в сторону США.