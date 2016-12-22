ВМС США привлекли авианосец для ликвидации последствий урагана «Ирма»

Командующий ВМС США адмирал Филип Дэвидсон приказал привести в боевую готовность авианосец USS Abraham Lincoln для возможной отправки в штат Флорида, которому может понадобиться помощь в борьбе с ликвидацией последствий надвигающегося урагана «Ирма». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВМС США.

Вместе с авианосцем к берегам Флориды будут отправлены десантный корабль USS Iwo Jima и плавучий док USS New York. При необходимости группировка кораблей должна будет «обеспечить гуманитарную помощь федеральным и местным органам власти и властям штата». Позднее к американским кораблям должен будет примкнуть эсминец USS Farragut. В настоящее время корабли заканчивают подготовку на военно-морской базе в Норфолке, штат Вирджиния.

На борту кораблей Iwo Jima и New York также находятся 300 морских пехотинцев. Кроме того, в распоряжении кораблей имеются три вертолета CH-53E, 10 вертолетов MH-60S и 14 вертолетов MH-60R.

Ураган «Ирма» 7 сентября обрушился на острова Карибского бассейна. Порывы ветра достигали 300 км/ч. На островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен из-за урагана погибли десять человек.

Видео: РБК

По данным Центра по чрезвычайным ситуациям и технологиям снижения рисков при немецком Технологическом институте Карлсруэ, ураган уже нанес ущерб островам Карибского бассейна на сумму в $10 млрд.