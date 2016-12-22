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ФСБ будет контролировать работу центров обнаружения компьютерных атак
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ФСБ будет контролировать работу центров обнаружения компьютерных атак
Общество, 23:20
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ФСБ будет контролировать работу центров обнаружения компьютерных атак

Полномочия Федеральной службы безопасности (ФСБ) будут расширены, ведомство будет контролировать и отвечать за работу центров по обнаружению компьютерных атак. Об этом говорится в проекте указа, опубликованном на сайте проектов правовых актов.

Проект указа с 8 сентября проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 22 сентября 2017 года. В дополнении к указу президента России от 15 января 2013 года «О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» предлагается возложить на ФСБ функции не только создания, но и обеспечения контроля над работой госсистемы.

В частности, ФСБ получит полномочия по «созданию и обеспечению функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак» на информационные ресурсы России. Также ФСБ будет утверждать требования к информационным центрам и будет проводить их аккредитацию на соответствие требованиям.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон о безопасности критической информационной структуры России, который предполагает повышение защиты от хакерских атак.

В законе указывалось, что ответственные за создание и распространение вирусов и вредоносного ПО будут лишены свободы на срок до десяти лет. Причастные к взлому или неправомерному доступу к госинформации будут оштрафованы на 1 млн руб. либо лишены свободы на срок до трех лет. Нарушение правил хранения и передачи госданных будут караться лишением свободы от пяти до десяти лет. Также ответственные за нарушения будут лишены возможности занимать определенные должности в течение пяти лет.

В конце декабря 2016 года президент Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности России. В указе президента говорилось о том, что на информационную безопасность страны влияет увеличение технического воздействия ряда западных стран. Отмечалось, что страны Запада наращивают это воздействие «в военных целях», чтобы «дестабилизировать внутриполитическую и социальную ситуацию» во всем мире.

В качестве стратегической цели доктрина устанавливает «формирование устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном партнерстве».

Авторы доктрины уточняли, что население России, особенно молодежь, находится под информационным воздействием, проводимым «с целью размывания культурных и духовных ценностей». В противовес этому Россия будет применять «стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных технологий». Также российские специалисты будут улучшать системы обеспечения информационной безопасности граждан.

Теги: ФСБ , хакеры , кибербезопасноть
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