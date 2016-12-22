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В здание парламента Санкт-Петербурга запретили входить без галстука
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В здание парламента Санкт-Петербурга запретили входить без галстука
Политика, 21:53
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В здание парламента Санкт-Петербурга запретили входить без галстука

В Мариинский дворец, в котором находится Законодательное собрание Санкт-Петербурга, запретили приходить не в костюме и без галстука, сообщает «Фонтанка».

Как сообщает издание, запрет касается не только депутатов, но и всех лиц мужского пола. Накануне о новых правилах визита в Мариинский дворец «Фонтанке» сообщили несколько членов горизбиркома, которым ранее были сделаны замечания из-за формы одежды. Источник «Коммерсанта» в парламенте подтвердил ужесточение требований к внешнему виду депутатов. По его словам, охрана теперь должна составлять списки, «кто приходит в Мариинский дворец без галстука и не в костюме».

В пресс-службе заксобрания, в свою очередь, «Фонтанке» сообщили, что не знают о новых требованиях к внешнему виду депутатов и посетителей Мариинского дворца. В то же время, издание отметило, что завхоз заксобрания Алена Кукушкина 8 сентября на входе в здание делала замечания по форме одежды выходящим из здания людям.

«В следующий раз чтобы был», — передает издание одно из замечаний Кукушкиной об отсутствии галстука.

По информации «Фонтанки», это не первый случай претензий к внешнему виду, прозвучавших в Мариинском дворце. В мае спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сделал замечание сотруднице юридического отдела комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Во время обсуждения законопроекта о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства он раскритиковал ее за то, что она пришла на заседание в кардигане. В то же время, по свидетельству депутатов, она была одета официально — в черные туфли и черные брюки. «Вы бы еще халат надели. Посмотрите, как ходят в Законодательное собрание депутаты», — сказал Макаров сотруднице заксобрания.

В 2012 году РБК сообщал, что Заксобрание Санкт-Петербурга ввело дресс-код для депутатов. Это произошло по инициативе депутата от фракции «Единая Россия» Сергея Никешина, который озаботился внешним видом парламентариев. Он заявил, что деловой стиль должны соблюдать как депутаты, так и их помощники. Члены Заксобрания Санкт-Петербурга, согласно введенным правилам, должны являться в Мариинский дворец одетые исключительно в деловом стиле. До этого подобную форму одежды хотели утвердить для всех посетителей заседания Заксобрания, независимо от их статуса.

Теги: дресс-код , депутаты , Мариинский дворец , Заксобрание Санкт-Петербурга
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