После взрыва машины в Киеве возбудили уголовное дело

По факту взрыва автомобиля в Киеве в районе Бессарабской площади, в результате которого погиб гражданин Грузии и член добровольческого батальона им. Джохара Дудаева​ Тимур Махаури, было возбуждено уголовное дело. Об этом заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко, передает «112 Украина». Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом).



По его словам, взрывное устройство сработало в пятницу, 8 сентября, в автомобиле Toyota Camry «с грузинскими номерами», где в момент инцидента было три человека. Женщина, которая была в машине, была серьезно ранена и госпитализирована, ребенок выжил и его жизни ничто не угрожает. По словам представителя украинского МВД, женщина получила ранение в ногу и потеряла много крови. «Очевидно, что это умышленное покушение на личность», — отметил Шевченко.

Как заявили родственники погибшего, Махаури был членом чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева. По словам Шевченко, у погибшего были «устойчивые связи» с людьми из Чечни. Знакомый погибшего Тимерхан Манаев рассказал, что Махаури «активно принимал участие» в войне в Чечне.

Как заявил Шевченко, на Украине Махаури задерживался и был привлечен к «ответственности» в 2017 году, но пошел на сделку со следствием и был приговорен к условному сроку на пять лет с тремя годами отсрочки за незаконное хранение оружия. Во время суда он признал вину.

Тимур Махаури был также задержан в Турции в 2012 году по подозрению в убийствах, но через три года был освобожден по решению суда. По данным газеты «Коммерсантъ», он был ранее боевиком и мог быть использован российскими спецслужбами для ликвидации террориста Шамиля Басаева.