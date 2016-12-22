ЦИК отказался переносить выборы в Москве по жалобе движения Ходорковского

Центризбирком не обладает полномочиями, чтобы назначить муниципальные выборы в Москве на другую дату, сообщили РБК в пресс-службе комиссии. Таким образом там отреагировали на подготовленную движением Михаила Ходорковского петицию с требованием перенести голосование.

В ответе ЦИК говорится, что понятие «перенос выборов» не содержится в избирательном законодательстве. Людям, у которых есть информация о нарушениях в ходе выборов, Центризбирком предложил обращаться в суды «с заявлением об отмене решения о назначении выборов при наличии на то оснований».

Ранее 8 сентября проект Ходорковского «Открытые выборы» обратился в ЦИК с петицией, в которой предложил перенести голосование в Москве с 10 на 17 сентября из-за провала Мосгоризбиркомом информационной кампании. Активисты заявили, что столичный избирком намеренно не распространял информацию о грядущем голосовании. «По федеральным каналам не было сказано ни одного слова про выборы, районные газеты не публиковали информацию о них, дворники срывали плакаты независимых кандидатов, а провластные вообще не развешивали агитацию», — утверждалось в документе.

Петицию к моменту публикации поддержали 176 человек, в том числе председатель движения Ходорковского «Открытая Россия» Александр Соловьев и журналистка — кандидат в муниципальные депутаты Люся Штейн.

Ранее о провале информационной кампании в Москве говорила председатель ЦИК Элла Памфилова, которая обвинила в нем главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. «Масса других вещей сделана, но эта [информирование о выборах] — нет», — заявила глава ЦИК. О «сушке явки», то есть о замалчивании муниципальной кампании в Москве, сообщали и опрошенные РБК кандидаты на выборах и эксперты.

