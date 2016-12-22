Посольство России отреагировало на фото главы МИД Великобритании на танке

Посольство России в Великобритании прокомментировало в своем Twitter фотографию главы британского дипведомства верхом на танке в Эстонии.

Как говорится в сообщении, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, в отличие от Бориса Джонсона, «не нуждается в езде на танке, чтобы доказать свою точку зрения». «Он полагается на обстоятельность и следит за развитием ситуации», — заявили в диппредставительстве.

Ранее в пятницу, 8 сентября, газета The Telegraph опубликовала фотографию министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона на танке в Эстонии. Глава британского внешнеполитического ведомства прибыл в Таллин на встречу министров иностранных дел ЕС. Как говорится в подписи к фотографии, Борис Джонсон сфотографировался на танке Challenger. Фото было сделано во время посещения министром британских военных, размещенных в Эстонии в рамках контингента НАТО. После этого он уехал на встречу со своими коллегами из стран ЕС.

Как предположила The Telegraph, Борис Джонсон, возможно, подражал бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тетчер, которая также сфотографировалась на фоне танка во время посещения британского контингента на базе НАТО в ФРГ в 1986 году.

Британские войска находятся в Эстонии как часть сил НАТО для сдерживания «российской агрессии». Решение о размещении в Прибалтике и Польше четырех смешанных батальонов сил быстрого реагирования Альянса было принято в июле 2016 года на саммите блока в Варшаве.