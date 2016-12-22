Главу «Крыльев Невы» осудили на пять лет за продажу документов на полеты

Московский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил генерального директора авиационного центра (ООО «АУЦ АОН «Крылья Невы») Андрея Кочарыгина к пяти годам колонии общего режима по делу о продаже незаконных документов на пилотирование на общую сумму более 5 млн руб. Также он на три года лишен права заниматься организационной деятельностью, которая связана с управлением воздушным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

​Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Во время слушаний прокурор просила для Кочарыгина шесть лет заключения и запрет на управление воздушным транспортом на три с половиной года.



Следствие считает, что глава «Крыльев Невы» с ноября 2009 по февраль 2013 года незаконно изготовил документы о прохождении 50 людьми курсов обучения в возглавляемом им авиационном центре и наличии у них квалификации пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. За это Кочарыгин получил от этих лиц коммерческий подкуп на суммы от 5 тыс. до 200 тыс. руб. Всего ему удалось выручить более 5 млн руб.

По итогам работы СК направило руководителю Федерального агентства воздушного транспорта России представления об аннулировании незаконно выданных свидетельств пилотов. На данный момент аннулировали 34 свидетельства пилота-любителя, 103 свидетельства коммерческого пилота и одно свидетельство линейного пилота.

Кроме того, следователи выявили факты совершения преступлений пилотами, против которых возбудили уголовные дела по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Восемь пилотов уже осуждены, в отношении двух других дела рассматривает суд, еще два дела обоснованно прекращены на стадии следствия.

«Интерфакс» со ссылкой на СК сообщает, что, в деле Кочарыгина значатся 70 эпизодов коммерческого подкупа. Следователи допросили 450 обучавшихся в «Крыльях Невы». По результатам выемок и обысков следователи получили более 1,3 тыс. комплектов документов на пилотов.

В апреле 2014 года Кочарыгин полностью признал свою вину и начал помогать следствию.

В СК агентству рассказали, что один из получивших сертификат с помощью коммерческого подкупа в этом авиационном центре, Андрей Манеев, с ноября 2014 года по февраль 2015 года выполнил более 50 пассажирских рейсов. После получения сертификата пилота он устроился в крупную авиакомпанию, где работал вторым пилотом самолета Аirbus-319/320/321. Суд оштрафовал его на 6 млн руб., однако Манеева освободили по амнистии. Его на два года лишили права управлять всеми видами транспорта.