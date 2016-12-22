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Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в аресте турбин в Крыму
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Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в аресте турбин в Крыму
Бизнес, 17:15
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Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в аресте турбин в Крыму

Столичный арбитраж во второй раз отказал наложить обеспечительные меры по иску Siemens к «Ростеху» и его дочерним структурам. Об этом говорится в определении, которое находится в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Согласно заключению суда, требуемые Siemens «обеспечительные меры не соразмерны возможным последствиям нарушения прав истца». Суд отметил, что доказательств ущерба, во избежание которого необходимо произвести арест агрегатов в Крыму, «не предоставлено». По мнению инстанции, также «отсутствуют и доказательства, которые подтверждали бы размер этого ущерба», а также не предоставлены доказательства того, что «ответчики осуществляют действия, которые в последующем могут повлиять на исполнение судебного акта». Суд подчеркнул, что информация на сайте госзакупок по конкурсу на предоставление силовых агрегатов не является подобным доказательством, а удовлетворение заявления Siemens «может привести к нарушению баланса интересов сторон по делу». «В удовлетворении заявления Siemens Aktiengesellschaft о принятии обеспечительных мер отказать», — заключил Арбитражный суд Москвы.

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Бизнес

В первый раз Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в аресте турбин в Крыму 20 августа. Немецкая компания в своем иске к «Ростеху» требовала наложить обеспечительные меры в отношении монтажа агрегатов на полуострове. Немецкая компания подала иск 11 июля. По мнению Siemens, турбины были поставлены дочерними компаниями «Ростеха » — ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» — против ее воли.

В начале июля ​агентство Reuters сообщило о поставках турбин компании Siemens в Крым вопреки санкциям. В «дочке» «Ростеха», «Технопромэкспорте», заявили в ответ, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских предприятиях. Как сообщил источник РБК, турбины произвели на совместном предприятии «Силовых машин» и Siemens в Санкт-Петербурге, а затем переделали на заводах «Ростеха».

Теги: Крым , Siemens , Арбитражный суд Москвы , турбины
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