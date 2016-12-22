В Минэнерго назвали «разговором для бедных» дискуссию о турбинах Siemens

Обсуждение поставок турбин немецкой компании Siemens в Крым — это «разговоры для бедных». Об этом заявил заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, передает ТАСС.



«Мы действовали в рамках закона России, поэтому все разговоры, которые ведет Siemens, — это разговоры для бедных», — сказал он. Черезов подчеркнул, что турбины Siemens были куплены на вторичном рынке и модернизированы. По его словам, они де-факто не являются собственностью немецкой компании.

«Дальнейшие действия нами уже определены, и мы понимаем, что мы будем делать. Турбины будут запущены, другого не может быть», — сказал замминистра.

О том, что газовые турбины компании Siemens были поставлены для крымских электростанций, 5 июля сообщало агентство Reuters . Как рассказали источники РБК, турбины были сделаны на совместном предприятии «Силовых машин» и Siemens в Санкт-Петербурге, а затем оборудование переделали на заводах «Ростеха».

В июле Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы на ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», которые занимались поставками оборудования. По мнению немецкой компании, структуры «Ростеха» поставили турбины в Крым против воли компании, потому что изначально планировалось отправить это оборудование в Краснодарский край. Кроме того, Siemens потребовала арестовать турбины и запретить их монтаж. Столичный арбитраж отказался выполнять требования компании. Рассмотрение иска назначено на 18 сентября.

В августе Совет ЕС ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым. Ограничительные меры были введены против замминистра энергетики России Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгения Грабчака и генерального директора компании «Технопромэкспорт» Сергея Топора-Гилки. Кроме того, санкции были введены против ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ЗАО «Интеравтоматика».