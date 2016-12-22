В Балашихе снесут кинотеатр после обрушения стены

Здание бывшего кинотеатра «Союз» в подмосковной Балашихе, при обрушении стены которого пострадали люди, снесут. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа.

Руководитель главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян заявил «РИА новости», что кинотеатр снесут «из-за угрозы жизни людям», но только после завершения следственных мероприятий.

В пятницу, 8 сентября, рухнула стена бывшего кинотеатра «Союз» в Балашихе. По словам горадминистрации, в строении велись ремонтные работы. В результате происшествия пострадали, по разным данным, от семи до десяти человек, в том числе ребенок.

Было опубликовано видео с места ЧП, на котором можно разглядеть, как спасатели разбирают завалы на месте обрушения.

​Прокуратура и Следственный комитет Московской области начали проверку по факту обрушения стены.