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Сечин сообщил о «радости» «Роснефти» после продажи ее акций китайцам
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Сечин сообщил о «радости» «Роснефти» после продажи ее акций китайцам
Бизнес, 15:47
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Сечин сообщил о «радости» «Роснефти» после продажи ее акций китайцам

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что нефтяная компания довольна тем, что 14,16% ее акций приобрела именно китайская CEFC («Хуасинь»). Таким образом он в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал продажу консорциумом, в который входят швейцарская Glencore и катарский инвестфонд QIA, ценных бумаг «Роснефти».

«Для нас это серьезное событие, которое в целом формирует в окончательном виде акционерную структуру нашей компании», — заявил он. «Мы рады, что это именно китайская корпорация», — добавил также Сечин, заметив, что в «Роснефти» «надеются, что этот партнер даст возможность получения синергии от сотрудничества».

Такое решение консорциум, как уточнил глава нефтяной компании, принял для снижения кредитной нагрузки. «Основой для проведения переговоров и подписания документов, которые мы совершили на саммите БРИКС, стало приобретение частной энергетической корпорацией Китая «Хуасинь» части пакета акций «Роснефти» у консорциума QIA и Glencore», — сказал он.

Теперь CEFC, по словам Сечина, будет участвовать в нескольких проектах «Роснефти» на территории России в качестве «миноритарного акционера».​ «Прежде всего речь идет о серии добычных проектов в Восточной Сибири. Также рассматривается вопрос участия в нефтехимических проектах и других», — пояснил глава «Роснефти».

Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам
Бизнес

Как уточняется в сообщении Glencore, опубликованном на сайте Лондонской биржи, акции российской нефтяной компании будут проданы CEFC по цене, примерно на 16% превышающей среднюю цену бумаг за последние 30 дней.

Ранее, 3 сентября, стало известно о том, что «Роснефть» и CEFC подписали соглашение о сотрудничестве по разведке и добыче нефти в Восточной и Западной Сибири. Помимо этого, компании тогда, как уточняли представители «Роснефти», заключили контракт на поставку российской сырой нефти.

После этого Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщала о том, что CEFC China Energy ведет переговоры об инвестициях в «Роснефть».

Теги: Glencore , "Роснефть" , CEFC
Главное
Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам Бизнес
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