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СМИ сообщили о падении машины с четвертого этажа парковки в Москве
Общество, 15:04
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СМИ сообщили о падении машины с четвертого этажа парковки в Москве

В Москве машина Toyota с женщиной и ребенком упала с четвертого этажа парковки. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы, передает «РИА Новости».

По его словам, инцидент произошел на юго-востоке Москвы по адресу: Южнопортовый проезд, 15, стр. 2. Собеседник агентства рассказал, что автомобиль пробил ограждение и упал с четвертого этажа. В результате инцидента женщина сломала руку. Ребенок не пострадал. Причина падения машины неизвестна.

В ГИБДД Москвы подтвердили РБК факт с автомобилем Toyota, который упал с парковки четвертого этажа по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, 15, стр. 2. В автомобиле находились женщина и ребенок. Они пострадали «не сильно», сказал РБК дежурный управления ГИБДД Москвы Артем Колесников. Сообщение об аварии поступило в ГИБДД в 12:54.

В справочную скорой помощи по Москве РБК сообщили, что информация о пострадавших в результате падения Toyota с четвертого этажа парковки не поступала.

«Пятый канал» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно проломленное заграждение крытой стоянки и получивший повреждения от падения автомобиль.

Видео: Известия

По данным «Пятого канала», в автомобиле в момент пришествия находились 46-летняя женщина и шестилетний ребенок.

Теги: Москва , ДТП
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