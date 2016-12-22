Набиуллина заявила о подобии «золотой лихорадки» вокруг криптовалюты

Вокруг криптовалют в данный момент происходит подобие «золотой лихорадки». Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Долгое время был совсем небольшой рост, а сейчас мы видим даже подобие «золотой лихорадки» — многие видят в этом возможность, используя новые технологи легкого, необременительного повышения благосостояния», — сказала Набиуллина. Про этом она отметила, что «риски здесь есть». Это «анонимность транзакций, возможность использования в финансировании терроризма, в финансировании незаконных доходов».

Второй риск, по словам главы ЦБ, это «использование криптовалют как денежный суррогат». «Это очень активно предлагается в расчетах за товары, за услуги. На наш взгляд это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения и мы как денежные суррогаты допускать не будем использование криптовалюты», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что «эти риски должны учитывать», при этом «не ограничивать развитие технологий». ​ Она добавила, что «потенциал и преимущества» используемых технологий, в том числе блокчейна, заметны. ​

«Вместе с участниками рынка работаем, чтобы изучать их [технологии] и внедрять там, где они дают эффект, снижают издержки для предоставления услуг финансового сектора и, в конечном счете, работают на экономический рост», — сообщила Набиуллина.

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что криптовалюты когда-нибудь могут быть легализованаы. Однако сейчас они «находятся в таком состоянии», которое «делает их достаточно рискованными для граждан».