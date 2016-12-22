Покинувшему Россию фигуранту «болотного дела» запретили уезжать из страны

Ярославский областной суд 8 сентября оставил в силе решение об административном надзоре за осужденным по «болотному делу» Иваном Непомнящих, запретив ему покидать территорию Москвы и Подмосковья, сообщила РБК его адвокат Ирина Бирюкова.

Ранее в пятницу стало известно, что Непомнящих покинул Россию, чтобы продолжить свое обучение в США. Сейчас он находится в Праге для оформления необходимых документов.

«Суд отказал в апелляционной жалобе. Это было решение по административному иску [ярославской исправительной] колонии [№1] к Непомнящих об установлении административного надзора», — сказала РБК Бирюкова.

Надзор за фигурантом «болотного дела» нужен для того, чтобы запретить ему выезжать за границу и посещать митинги, считает Бирюкова. «Его признали нарушителем дисциплины при отбывании наказания и посчитали, что после освобождения он должен находиться под надзором еще два года с ограничениями на посещение публичных мероприятий, не покидать территорию Московской области и Москвы, фактически запретили выезжать за границу», — сказала адвокат. Непомнящих считает, что направленный к нему иск — это инициатива не колонии, а «Москвы» — возможно, ФСБ, добавила Бирюкова.

По ее словам, судебное заседание провели в отсутствие адвоката, несмотря на ходатайство с просьбой его отложить. Бирюкова заявила, что находилась в заграничной командировке. «Но даже если бы я была в России, я бы физически не успела на суд, так как получила бы письмо 31 августа, в день судебного заседания», — сказала представитель Непомнящих.

Непомнящих осудили в декабре 2015 года на 2,5 года за применение насилия к представителю власти в ходе беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Обвинение утверждает, что он несколько раз ударил полицейских кулаком и зонтом. Он вышел из колонии в Ярославской области 24 августа.