В Мексике жертвами мощнейшего за 100 лет землетрясения стали пять человек

В Мексике жертвами сильнейшего за последние 100 лет землетрясения стали пять человек. Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето, сообщает ABC News.

По словам лидера Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. «Это было крупномасштабное землетрясение. Его магнитуда выше чем в 1985 году», — заявил он. В результате землетрясения без электроэнергии остаются 200 тыс. потребителей.

Ньето рассказал, что после землетрясения, которое произошло в Мексике в пятницу, 8 сентября, было 62 афтершока. Эпицентр землетрясения находился в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в штате Чьяпас на юго-востоке страны. Ньето отметил, что в течение 24 часов может произойти еще одно землетрясение магнитудой 7,2.



Губернатор штата Чьяпас Мануэль Веласко заявил о гибели трех человек в городе Сан-Кристобаль. По его словам, две женщины погибли во время обрушения дома. Веласко также рассказал, что были обесточены госпитали. Серьезные повреждения получили жилые дома, школы и медицинские учреждения, сказал губернатор штата.



Глава мексиканского штата Тобаско Артуро Нуньез рассказал, что в его штате жертвами землетрясения стали двое детей. Один из них погиб в результате обрушения стены, а другой умер в госпитале, когда здание было обесточено. Он отметил, что у ребенка отключился аппарат искусственной вентиляции легких.

В среду, 6 сентября, в Мексиканском заливе у берегов Мексики сформировался тропический шторм «Катя», порывы ветра которого достигали 65 км/ч.