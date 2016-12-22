Опубликовано видео с места обрушения стены кинотеатра в Балашихе

Опубликована видеозапись с места обрушения стены бывшего кинотеатра «Союз» в подмосковной Балашихе. Ролик разместил телеканал РЕН ТВ.

Видео: Известия

Стена в доме №2 по улице Фадеева обрушилась утром 8 сентября. В результате ЧП, по разным данным, пострадали от семи до десяти человек, в том числе ребенок. Погибших нет.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что в здании велись ремонтные работы. Кирпичная стена рухнула прямо на торговые ряды. Причины обрушения пока неизвестны.



