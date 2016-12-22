Кудрин спрогнозировал легализацию криптовалюты

Когда-то криптовалюты будут легализованы. Об этом заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Просто сейчас они находятся в таком состоянии, которое делает их достаточно рискованными для граждан. Я вижу вполне оправданный консерватизм органов управления, пострадать-то могут граждане. Это, по сути, имущество, это финансы, здесь люди работают на свой страх и риск», — заявил Кудрин.

Он добавил, что «на государственном уровне майнить не нужно».

Руководитель рабочей группы при Госдуме по оценкам риска оборота криптовалюты Элина Сидоренко в конце августа сообщила, что в сентябре будет представлен законопроект о легализации данной валюты в России. Она отмечала, что самое главное «ввести правовой статус криптовалюты», поскольку «сейчас участники рынка никак не защищены».

По словам Сидоренко, для обсуждения законопроекта в России в ближайшее время будет создан научный центр по оценке финансовых вызовов.