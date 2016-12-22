На МЦК зарегистрировали новый рекорд пассажиропотока

На Московском центральном кольце (МЦК) 7 сентября зарегистрирован новый рекорд пассажиропотока — за сутки поезда перевезли 385 257 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена на своей странице в Twitter.

МЦК было запущено ​10 сентября 2016 года.

В рабочие дни на поездах этого кольца передвигаются около 370 тыс. пассажиров. Всего с начала запуска оно перевезло более 90 миллионов человек, заявил в июльском интервью РБК заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Он подчеркивал, что за счет ввода МЦК Кольцевая линия метро разгрузилась на 10 — 15%.

По новому кольцу курсируют поезда «Ласточка». В каждом составе из пяти вагонов может разместиться до 1,5 тыс. человек. Поезда оборудованы системой климат-контроля, электронными информационными табло, современными системами безопасности, креплениями для велосипедов и бесплатным Wi-Fi. В вагонах предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников.