Землетрясение магнитудой 8 произошло у берегов Мексики

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По информации центра, эпицентр землетрясения находится в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан (штат Чьяпас). Позже были зафиксированы еще несколько толчков магнитудой 5,2 и 4,9. ​

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное МВД, в результате случившегося погибли как минимум два человека.

Центр предупреждения о цунами в Тихоокеанском регионе сообщил, что в сторону Мексики, возможно, направляется цунами, передает Reuters. Высота волны, по данным центра, составляет 0,7 м.

В Мексиканском заливе у берегов Мексики 6 сентября образовался тропический шторм «Катя». Порывы ветра при нем достигали 65 км/ч. Он образовался после урагана «Ирма», который возник в Карибском море и направляется в сторону штата Флорида.



