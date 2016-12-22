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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сибирской язвы в Италии
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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сибирской язвы в Италии
Общество, 09:11
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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сибирской язвы в Италии

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение российским туристам о вспышке сибирской язвы в Италии, в районе Рима.

«28 августа текущего года ветеринарной инспекцией в регионе города Рима было лабораторно подтверждено наличие сибирской язвы у четырех погибших коров», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор просит российских туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.

В документе также уточняется со ссылкой на данные Института экспериментальной зоопрофилактики Тосканы и Лацио (IZSLT), что район Рима является эндемичным для сибирской язвы, тогда как случаи заболевания этой инфекционной болезнью среди крупного рогатого скота региона — единичные, благодаря введенной с 1950 года профилактической вакцинации скота.

Эксперты считают, что возникновению вспышки сибирской язвы могла способствовать необычно длительная засуха. Зараженные трупы животных были уничтожены, власти Италии продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику распространения заболевания.

Теги: Роспотребнадзор , Италия , Рим , сибирская язва , Туризм
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