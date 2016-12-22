Минкультуры предложило отменить прокатные удостоверения для телеканалов для показа фильмов. Об этом говорится в поправке к закону ​«О государственной поддержке кинематографии РФ», поступившей в газету «Известия».

В действующем законе эфирное, спутниковое и кабельное телевидение может транслировать фильмы только в том случае, если фильм создавался специально для такого показа. Также фильм без прокатного удостоверения может показываться на международном кинофестивале фильма, ввезенного из-за рубежа, или в музеях.

В пояснительной записке говорится, что сегодня нет возможности «четко определить» случаи, когда фильм создавался специально для показа по телевидению. «В настоящее время фильмы снимаются на цифровые камеры и полученные с их помощью исходные материалы могут быть преобразованы как для кинотеатрального показа, так и для телевизионного показа», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минкультуры.

При этом, как отмечают в ведомстве, нововведение не грозит распространением в России «запрещенной информации», поскольку ее использование в средствах массовой информации запрещено ст. 4 закона «О СМИ».

Как сообщил «Известиям» глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, представители онлайн-кинотеатров надеются, что прокатное удостоверение отменят и для фильмов, которые показывают в интернете. «С 1 июля этого года вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах, куда эти ограничения [запрет показывать запрещенные в России материалы] также заложены. Это дает нам полное основание просить избавить онлайн-кинотеатры от необходимости получать прокатные удостоверения», — пояснил он.