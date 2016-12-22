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В Госдепе сочли «интересным комментарием» слова Путина о Тиллерсоне
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В Госдепе сочли «интересным комментарием» слова Путина о Тиллерсоне
Политика, 04:58
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В Госдепе сочли «интересным комментарием» слова Путина о Тиллерсоне

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала «интересным комментарием» заявления президента России Владимира Путина о госсекретаре США Рексе Тиллерсоне, сделанные в четверг в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Путин тогда отметил, что Тиллерсон попал в «плохую компанию» в Вашингтоне и «отруливает» от сотрудничества с Россией. «Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает», — сказал президент, выразив надежду, что госсекретарь США «выйдет на правильный путь».

В ходе брифинга в Госдепе журналист поинтересовался у Нойерт, знает ли она о реакции Тиллерсона на эту реплика российского президента и не желает ли глава Госдепа после этого вернуть награду.

«Я не задавала ему этот вопрос», — признала Нойерт. «Очень интересный комментарий президента Владимира Путина. Просто остановимся на этом — интересный комментарий», — сказал она.

Теги: Владимир Путин , Госдеп , Рекс Тиллерсон
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