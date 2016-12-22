В Канаде разбился одномоторный самолет

Одномоторный самолет марки Beechcraft Musketeer разбился в центральной канадской провинции Манитоба, в результате аварии погиб пилот. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел в 15 км к северу от Виннипега, сразу после взлета из аэропорта города Сент-Эндрюс.

Фотографию инцидента опубликовала корреспондент канадского издания CityNews.

На борту самолета был один человек — 29-летний мужчина. Как сообщает издание, он «был опытным пилотом» и имел соответствующую лицензию, однако сам самолет пилоту не принадлежал. «Мы подтвердили, что самолет был взят без согласия владельца, но сам владелец знал летчика», — сообщили изданию в полиции.

На месте крушения работают сотрудники правоохранительных органов, причины аварии выясняются.

Ранее в Канаде на авиашоу загорелся самолет. Один из самолетов канадской пилотажной команды Snowbirds загорелся во время посадки на взлетно-посадочную полосу базы. В результате инцидента никто не пострадал.