Движущийся к Карибам ураган «Хосе» усилился до третьей категории мощности

Ураган «Хосе», который движется к Карибскому бассейну, в четверг, 7 сентября, достиг третьей категории мощности по пятибальной шкале, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр по предупреждению ураганов США (U.S. National Hurricane Center, NHC).

По данным на вечер четверга по московскому времени, «Хосе» находится примерно в 955 км к востоку от Малых Антильских островов, максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 195 км/ч. Центр предупреждает, что в ближайшие 24-36 часов скорость ветра может еще усилиться.

Сейчас в Карибском бассейне бушует другой ураган «Ирма», который уже обрушился на принадлежащие Франции острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Жертвами урагана стали 10 человек, 25 человек пострадали. 1400 жителей островов остались без крова. Скорость ветра в центре урагана достигала около 300 км/ч, ему присвоена пятая, максимальная категорию мощности.

В конце августа ураган «Харви» обрушился на американские штаты Техас и Луизиану, его жертвами стали 60 человек.