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На Белорусском направлении МЖД приостановили движение поездов
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На Белорусском направлении МЖД приостановили движение поездов
Общество, 22:50
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На Белорусском направлении МЖД приостановили движение поездов
На участке Одинцово — Голицыно в Подмосковье приостановлено движение поездов в обе стороны. Для пассажиров запущены автобусы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На перегоне Одинцово — Голицыно наклонилась опора контактной сети, движение поездов на этом участке в обе стороны временно приостановлено. Об этом говорится в сообщении МЧС, поступившем в РБК.

Инцидент произошел в 21:02 в районе остановки «Здравница». «На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Причины случившегося выясняются», — сказано в сообщении.

Согласно информации Центральной пригородной пассажирской компании, для пассажиров запущены автобусы.

Как позднее сообщили в ЦППК, движение по первому пути «вариативным графиком» восстановлено, поезда по нему следуют с увеличенным интервалом. «График пригородных поездов будет точечно корректироваться, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту», — сказано в сообщении.

В конце июня движение поездов на Белорусском направлении было приостановлено на участке Кунцево — Одинцово. Как сообщали в МЧС, наклонилась опора контактной сети, которая нарушила габарит первого и второго главного пути.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: Москва , поезда , Одинцово , ГУ МЧС
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