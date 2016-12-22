На Белорусском направлении МЖД приостановили движение поездов

На участке Одинцово — Голицыно в Подмосковье приостановлено движение поездов в обе стороны. Для пассажиров запущены автобусы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На перегоне Одинцово — Голицыно наклонилась опора контактной сети, движение поездов на этом участке в обе стороны временно приостановлено. Об этом говорится в сообщении МЧС, поступившем в РБК.

Инцидент произошел в 21:02 в районе остановки «Здравница». «На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Причины случившегося выясняются», — сказано в сообщении.

Согласно информации Центральной пригородной пассажирской компании, для пассажиров запущены автобусы.

Как позднее сообщили в ЦППК, движение по первому пути «вариативным графиком» восстановлено, поезда по нему следуют с увеличенным интервалом. «График пригородных поездов будет точечно корректироваться, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту», — сказано в сообщении.

В конце июня движение поездов на Белорусском направлении было приостановлено на участке Кунцево — Одинцово. Как сообщали в МЧС, наклонилась опора контактной сети, которая нарушила габарит первого и второго главного пути.