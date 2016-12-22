В департаменте труда Москвы ответили на обвинения в хищении 1 млрд руб.

В департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы опровергли причастность к хищению 1 млрд руб. из бюджета. Как сообщил РБК глава департамента Владимир Петросян, дело о хищении относится к другому структурному подразделению, вошедшему в его состав после ликвидации.

Он пояснил РБК, что эпизоды с выводом денег из бюджета относятся «к деятельности департамента труда и занятости Москвы», который был присоединен к департаменту соцзащиты в ноябре 2015 года. «Департамент соцзащиты никакого отношения к этому не имеет, мы просто приняли этот департамент в свой состав после его ликвидации. Департамент соцзащиты [после ноября 2015 года] никакие субсидии не выдавал. Все необходимые материалы, которые у нас имеются в наличии и затребовала прокуратура и МВД и т.д., мы предоставили», — добавил он.

О возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленных московских чиновников РБК стало известно 7 сентября. По версии следствия, из департамента труда и занятости Москвы в 2015 году с помощью схем незаконной выдачи субсидий было выведено порядка 1 млрд руб. Для установления обстоятельств хищения столичная полиция проводит обыски.