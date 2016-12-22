На Ставрополье произошел пожар на химическом заводе
Общество, 22:20
0
На Ставрополье произошел пожар на химическом заводе
На Ставрополье, в городе Невинномыск, произошло возгорание отходов на химическом заводе «Невинномысский азот». Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Как уточнили в МЧС, возгорание произошло в одном из цехов предприятия. Огонь охватил нетоксичные «отходы разложения». Площадь пожара составила 130 кв. м. В 20:45 мск горение было ликвидировано.
Предприятие «Невинномысский азот» производит аммиак и азотные удобрения. Завод входит в группу «ЕвроХим».