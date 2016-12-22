В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»

Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого количества золота в рамках расследования дела об отмывании средств бывшим руководством Украины, сообщает портал ТСН со ссылкой на ответ ведомства. Украинская прокуратура полагает, что золото было вывезено из страны экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.

По данным ТСН, в Швейцарии продолжается расследование нескольких уголовных дел об отмывании средств политиками с Украины. Вместе с тем, отмечает портал, ни одно из этих уголовных дел не направленно напрямую против экс-президента страны.

Об аресте в Швейцарии крупной партии золота, вывезенной окружением Януковича, 4 сентября заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. «Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет более чем о полтонне», — заявил он. При этом Енин оценил общий ущерб, нанесенный стране экс-руководством, в $40 млрд. Часть из этих средств, полагает украинская прокуратура, была вывезена за рубеж. Как заявил Енин, в рамках расследования отмывания средств в Европе были арестованы активы на сумму более $200 млн.

Несмотря на подтверждение ареста партии золота, в Швейцарии отказались назвать имя его предполагаемого владельца. «Как всегда, ко всем причастным применяется презумпция невиновности», — пояснило ведомство.

В апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что в бюджет страны начали перечисляться арестованные на Украине средства экс-президента на сумму около $1,5 млрд. Действующий президент страны Петр Порошенко пообещал направить эти средства на «восстановление боеспособности украинской армии».