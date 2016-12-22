Томский избирком признал незаконной агитацией пародию на клип «Тает лед»

Избирательная комиссия Томской области по просьбе Роскомнадзора оценила видео-пародию «В Томске тает лед» от ЛДПР, признав ее агитационным материалом в поддержку кандидата в губернаторы депутата Алексея Диденко. Об этом говорится в документе (.pdf), который опубликовала пресс-служба комиссии.

Избирком установил, что 4 сентября издание «Интернет-журнал Сиб.фм» опубликовало статью «Томская ЛДПР сняла клип-пародию на песню «Тает лед» группы «Грибы», в которой была размещена видеозапись. Отмечатеся, что клип был выпущен в «неустановленном порядке»: комиссии перед этим не представили видео и документы, которые подтвердили бы законность его изготовления. Решение о признании ролика незаконной агитацией будет подписано 8 сентября, после чего Роскомнадзор должен будет проследить за удалением его из сети.

В сообщении комиссии говорится, что «Интернет-журнал Сиб.фм» не имеет права предоставлять кандидатам в губернаторы Томской области услуги по размещению агитационных материалов.

5 сентября запрос с просьбой изучить «агитационный материал «В Томске тает лед» в местный избирком направил руководитель областного управления Роскомнадзора Николай Беляков, сообщает «Коммерсантъ».

В видео-пародии «В Томске тает лед» партия ЛДПР раскритиковала нынешнего врио главы Томской области от «Единой России» Сергея Жвачкина. Видео было направлено на поддержку кандидата в губернаторы области Алексея Диденко. «И пусть в Томске тает лед, а Жвачкин на юге живет. Мы на выборы пойдем и Диденко там изберем», — поется в клипе. Видео было опубликовано на YouTube-канале кандидата 31 августа.