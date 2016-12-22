Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок по дзюдо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова японского премьер-министра Синдзо Абэ, который предложил провести поединок по дзюдо между президентами России и Монголии. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Предложение было. Еще предстоит выяснить, насколько образный характер оно носило <…> Я бы не стал относиться к этому предметно и буквально. Скорее это предложение имеет позитивный переносный смысл», — сказал Песков.
Ранее 7 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Абэ предложил организовать показательные поединки между лидерами двух государств, сообщает «Интерфакс». «У президента России Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также имеет черный пояс. Что, если вам пригласить по линии японской федерации дзюдо двух президентов — обладателей черных поясов — в Японию?» — заметил премьер-министр.
7 сентября в ходе встречи на ВЭФ с президентом Монголии Путин выразил надежду, что их увлечение дзюдо будет способствовать хорошим деловым и личным отношениям.
Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. В 2005 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо. Баттулга — чемпион мира по самбо, в 1986–1989 годы он был членом национальной сборной по самбо и дзюдо.