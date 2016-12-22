Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок по дзюдо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова японского премьер-министра Синдзо Абэ, который предложил провести поединок по дзюдо между президентами России и Монголии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Предложение было. Еще предстоит выяснить, насколько образный характер оно носило <…> Я бы не стал относиться к этому предметно и буквально. Скорее это предложение имеет позитивный переносный смысл», — сказал Песков.

Ранее 7 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Абэ предложил организовать показательные поединки между лидерами двух государств, сообщает ​«Интерфакс». «У президента России Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также имеет черный пояс. Что, если вам пригласить по линии японской федерации дзюдо двух президентов — обладателей черных поясов — в Японию?» — заметил премьер-министр.

7 сентября в ходе встречи на ВЭФ с президентом Монголии Путин ​выразил надежду, что их увлечение дзюдо будет способствовать хорошим деловым и личным отношениям.

Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. В 2005 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо. Баттулга — чемпион мира по самбо, в 1986–1989 годы он был членом национальной сборной по самбо и дзюдо.