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В Петербурге начали проверку по факту удаления из парка ребенка-инвалида
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В Петербурге начали проверку по факту удаления из парка ребенка-инвалида
Общество, 18:18
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В Петербурге начали проверку по факту удаления из парка ребенка-инвалида

В парке активного отдыха Gorilla Park в Санкт-Петербурге будет проведена служебная проверка по факту инцидента с мальчиком-инвалидом, которого попросили покинуть парк по просьбе родителей других детей. Об этом сообщила РБК его инновационный директор Диана Костина.

Костина сообщила, что проверка будет длиться два дня. «Мы будем опрашивать людей, работавших в ту смену: кассиров, инструкторов, администратора», — пояснила она.

По ее словам, аттракционы для детей с ограниченными возможностями будут бесплатными с 7 сентября. «Ранее в парке действовали спецпредложения для детей с ограниченными возможностями — скидка 50% для детей и бесплатное сопровождение», — добавила Костина.

Президент Санкт-Петербургской ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева назвала «дикой ситуацией» просьбу администрации парка аттракционов покинуть парк 7-летнего мальчика-инвалида.

Она отметила, что эта ситуация ее «повергла в шок». По ее мнению, «администратор превысила свои полномочия». Она пообещала связаться с матерью мальчика, и, «чтобы ребенок не получил психологической травмы», ее организация попробует привлечь его к своим мероприятиям. «Ситуация очень печальная и требует того, чтобы довести ее до логического завершения, обратившись в Роспотребнадзор и прокуратуру, чтобы другим было неповадно», — заключила Урманчеева.

Ранее на сайте уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга появилось сообщение, что 28 августа 7-летнего мальчика-инвалида удалили из парка аттракционов в Приморском районе города по просьбе родителей других детей. Изначально ребенка не пускали на аттракционы под разными предлогами. После того как его все-таки пустили на батут, администратор сообщил матери, что другие родители против его нахождения рядом с их детьми. Матери ребенка предложили прийти в будний день, когда не будет других детей. Она отказалась и написала заявление к уполномоченному по правам ребенка. Парк вернул ей деньги, но мать решила продолжить разбирательство.

Детский омбудсмен Санкт-Петербурга Светлана Агапитова отметила в сообщении, что моральная сторона данного инцидента «оценке не поддается». В ближайшее время она намерена обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Как заявила Агапитова, речь идет «о качестве оказания услуги ребенку-инвалиду», так как, согласно законодательству, они имеют равные права с другими детьми.

В июле Следственный комитет России начал проверку и возбудил дело по факту инцидента, произошедшего с детьми-инвалидами в Мурманске. Охрана мурманской чайханы не пустила трех детей в инвалидных колясках вместе с их матерями, сославшись на «правила заведения». Женщинам предложили оставить коляски на улице. Дело было возбуждено по признакам преступления по ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина). Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы. Администрация заведения немедленно уволила сотрудника, не пустившего детей и их матерей в кафе.

Теги: Санкт-Петербург , ребенок-инвалид , Парк аттракционов
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