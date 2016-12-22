В Томске учащиеся кадетского корпуса объявили голодовку из-за опарышей

Воспитанники Томского кадетского корпуса отказались от еды из-за просроченного питания и опарышей в каше, сообщает телеканал ТВ2.

Как рассказала мать одного из воспитанников, кадеты находили опарышей в еде четыре раза с начала учебного года. «Сын быстро мне сообщил: мам, мы отказались есть, потому что в каше опять опарыши», — сказала она. Женщина добавила, что сегодня кадеты ели только хлеб с чаем.

По словам собеседницы канала, родители знают о проблемах с питанием, но не обращаются с жалобами, так как боятся, что начальство корпуса отыграется на учениках. Она также добавила, что 7 сентября в 19:00 состоится общешкольное собрание из-за отравления кадетов младших классов.

Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков отметил, что в учебном заведении прокуратура и Роспотребнадзор ведут проверку. Он подтвердил, что вечером состоится собрание. «Собрание будет со всеми родителями. Вопросы разные», — сказал он, не уточняя предмета обсуждения.

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора по Томской области.

Учащийся Томского кадетского корпуса, пожелавший сохранить анонимность, сообщил РБК о том, что едой с опарышами их кормят «не первый год». «В рыбе речной чаще всего [опарыши]. Привыкли уже. Кисломолочные продукты дают за день до просрочки. Отвратительно там питаться», — сказал собеседник РБК.

«В том [2016] году сам находил в каше таракана», — сообщил РБК на условиях анонимности выпускник Томского кадетского корпуса.

В то же время, как такового факта объявления голодовки учащимися не было, сообщил РБК ученик кадетского корпуса, пожелавший остаться анонимным. «Кадеты отказались принимать пищу во время обеда. Насчет червей — это черви, которые заводятся в крупах при плохих условиях хранения, а не опарыши», — объяснил он.

Местный портал vtomske.ru​ сообщает со ссылкой на заявление начальника областного департамента общего образования Ирину Грабцевич, что директор учебного заведения лишится должности. «Директор кадетского корпуса будет уволен. Это очень грубое нарушение», — сказала она.

Грабцевич добавила, что ответственность также понесет его заместитель, обязанный брать пробы пищи для учащихся.

В томском кадетском корпусе учатся дети с 7 по 11 класс. Они обучаются шесть дней в неделю. Все это время они круглосуточно находятся на территории корпуса, где для них организовано регулярное питание.