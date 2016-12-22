В Томске учащиеся кадетского корпуса объявили голодовку из-за опарышей

Воспитанники Томского кадетского корпуса отказались от еды из-за просроченного питания и опарышей в каше, сообщает телеканал ТВ2.
Как рассказала мать одного из воспитанников, кадеты находили опарышей в еде четыре раза с начала учебного года. «Сын быстро мне сообщил: мам, мы отказались есть, потому что в каше опять опарыши», — сказала она. Женщина добавила, что сегодня кадеты ели только хлеб с чаем.
По словам собеседницы канала, родители знают о проблемах с питанием, но не обращаются с жалобами, так как боятся, что начальство корпуса отыграется на учениках. Она также добавила, что 7 сентября в 19:00 состоится общешкольное собрание из-за отравления кадетов младших классов.
Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков отметил, что в учебном заведении прокуратура и Роспотребнадзор ведут проверку. Он подтвердил, что вечером состоится собрание. «Собрание будет со всеми родителями. Вопросы разные», — сказал он, не уточняя предмета обсуждения.
РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора по Томской области.
Учащийся Томского кадетского корпуса, пожелавший сохранить анонимность, сообщил РБК о том, что едой с опарышами их кормят «не первый год». «В рыбе речной чаще всего [опарыши]. Привыкли уже. Кисломолочные продукты дают за день до просрочки. Отвратительно там питаться», — сказал собеседник РБК.
«В том [2016] году сам находил в каше таракана», — сообщил РБК на условиях анонимности выпускник Томского кадетского корпуса.
В то же время, как такового факта объявления голодовки учащимися не было, сообщил РБК ученик кадетского корпуса, пожелавший остаться анонимным. «Кадеты отказались принимать пищу во время обеда. Насчет червей — это черви, которые заводятся в крупах при плохих условиях хранения, а не опарыши», — объяснил он.
Местный портал vtomske.ru сообщает со ссылкой на заявление начальника областного департамента общего образования Ирину Грабцевич, что директор учебного заведения лишится должности. «Директор кадетского корпуса будет уволен. Это очень грубое нарушение», — сказала она.
Грабцевич добавила, что ответственность также понесет его заместитель, обязанный брать пробы пищи для учащихся.
В томском кадетском корпусе учатся дети с 7 по 11 класс. Они обучаются шесть дней в неделю. Все это время они круглосуточно находятся на территории корпуса, где для них организовано регулярное питание.