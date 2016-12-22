СМИ назвали любимую фразу Трампа

Чаще всего в своих публичных речах Дональд Трамп использует фразу «We’ll see» («Посмотрим»). Об этом сообщает Associated Press.

Журналисты агентства отмечают, что эти слова президент США использует в самых различных обстоятельствах. Формулировку «посмотрим» Трамп использовал как для описания своих планов по Северной Корее, так и говоря о последствиях урагана «Харви».

Предположение журналистов прокомментировал бывший политический советник Трампа во время президентских выборов Сэм Нунберг. По его словам, частое употребление этой фразы характеризует стиль Трампа как политика. «Это связано с тем, что его общая стратегия переговоров — непредсказуема и уклончива. Всем остается лишь угадывать [что предпримет Трамп]», — пояснил он.

​Биограф Дональда Трампа и автор книги «Вcегда мало. Дональд Трамп и жажда успеха» Майкл Д' Антонио заявил, что, по его мнению, эта фраза дает президенту ввести элемент интриги в свои слова. «Говорить «посмотрим», это, можно сказать, способ заявить, что в словах есть что-то подразумеваемое, что будет раскрыто в свое время», — отметил писатель.

В конце мая в Twitter Дональда Трампа появилось загадочное сообщение со словом «covfefe», не существующим в английском языке. «Несмотря на постоянный негативное covfefe прессы…» («Despite the constant negative press covfefe»)», — звучал текст сообщения. По одному из предположений, вместо слова covfefe должно было быть слово «coverage» (освещение в прессе), однако автор твита допустил опечатку и опубликовал незаконченный твит.

Позднее Трамп предложил читателям своего микроблога самим разгадать значение слова «covfefe». В то же время соперник Трампа на президентских выборах 2016 года, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в шутку предположила, что за словом «covfefe» могло скрываться «тайное послание для русских».