Для доведения пенсий до прожиточного минимума выделят 99,7 млрд руб.

Для доведения пенсий до прожиточного минимума в 69 российских субъектах из государственного бюджета на социальные доплаты направят 99,7 млрд руб. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Стенограмма с их встречи опубликована на сайте кабмина.

Для 3,9 млн россиян пенсии доведут до прожиточного минимума (согласно прожиточному минимуму субъекта, в котором они проживают), выплатив им федеральную социальную доплату. Снижение размера этой выплаты говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет, подчеркнул Дроздов.

По словам главы ПФР, в текущем году пенсии россиян вырастут на 4,5%. «При плановой инфляции 3,7% это будет рост в реальном выражении», — уточнил он.

В конце мая «Ведомости» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, писали, что в ближайшие 20 лет реальный рост пенсий будет нулевым. В прогнозе была рассчитана индексация пенсий с 1 апреля — не более 1% в год исходя из роста доходов ПФР, но только для неработающих пенсионеров. Страховые пенсии ежегодно будут увеличиваться на инфляцию прошлого года.

В начале июня вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что правительство России приняло стратегию развития пенсионной системы, согласно которой размер пенсии должен равняться «двум прожиточным минимумам пенсионера».

По ее словам, в «сегодняшних условиях» это 16,4 тыс. руб. В дальнейшем правительство планирует «выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума», заключила она.

Председатель правления ПФР тогда заявил, что фонд планирует до 2030 года довести пенсии россиян до двух прожиточных минимумов. Однако, если размер пенсии проиндексируют в зависимости от инфляции, в реальном выражении она не вырастет.