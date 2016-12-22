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Фонд кино назвал «преждевременными» сообщения о замене Михалкова Учителем
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Фонд кино назвал «преждевременными» сообщения о замене Михалкова Учителем
Общество, 17:09
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Фонд кино назвал «преждевременными» сообщения о замене Михалкова Учителем

Фонд кино назвал «преждевременными» разговоры о вступлении режиссера Алексея Учителя в попечительский совет Фонда вместо режиссера Никиты Михалкова. Об этом РБК сообщил источник в попечительском совете.

«Состав попечительского совета на сегодня сформирован и работает в полном составе», — сказал он. Собеседник РБК отметил, что Михалков из совета еще не вышел, и заявление о выходе от него еще не поступало. «Заявление он должен написать в попечительский совет Фонда кино, а мы, рассмотрев его, принять решение. Может он [Никита Михалков], конечно, и написал заявление, но у нас его пока нет», — добавил источник.

Директор департамента кинематографии Минкультуры, член попечительского совета Фонда кино Вячеслав Тельнов в разговоре с РБК отметил, что ничего не слышал о том, чтобы кандидатура Учителя рассматривалась для вступления в попечительский совет Фонда кино.

Он добавил, что соискателю необходимо выразить желание на вступление в попечительский совет в заявительной форме, после чего его кандидатура утверждается правительством. «То есть человек пишет заявление о вступлении в Министерство культуры на имя министра, а мы выносим по нему решение, и, если оно положительное, готовится постановление правительства. И оно затем подписывается [премьер-министром Дмитрием] Медведевым», — пояснил Тельнов.

О том, что Алексей Учитель может заменить Никиту Михалкова в попечительском совете Фонда кино, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источники во властных структурах 7 сентября. Они отметили, что такой вариант сейчас «активно обсуждается».

Михалков заявил о выходе из попечительского совета Фонда кино 23 августа. Такое решение, как пояснял режиссер, он принял в связи с тем, что «чувствует свою безответственность» и «безответственность руководства фонда». Он также обвинил одного из новых членов совета, пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову в идеологическом давлении на совет и использовании административного ресурса. Он также высказал мнение, что Тимакова занимается «латентной русофобией».

Сама пресс-секретарь премьер-министра в ответ на его слова заявила, что представляет в попечительском совете интересы правительства, в то время как Михалков не появлялся на заседаниях.

Теги: Никита Михалков , Фонд кино , Алексей Учитель
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